Начато изготовление корпуса нового российского реактора МБИР

В России началась сборка корпуса самого мощного в мире исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), который будет размещен в городе Димитровград Ульяновской области на площадке Государственного научного центра — Научно-исследовательского института атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, входит в Росатом).

Вес готового корпуса составит 83 тонны, длина превысит 12 метров, диаметр – 4 метра. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Физический пуск МБИР запланирован на 2019 год, ввод в эксплуатацию - на 2020 год. Расчетное время службы – 50 лет. Сейчас на месте его установки ведутся строительные работы по возведению комплекса зданий.

Российские атомщики будут вести на МБИР ряд научно-исследовательских работ использованием нейтронов и ионизирующего излучения. Среди них: исследование перспективных видов ядерного топлива и поглощающих материалов; получение ядерно-легированного кремния (ЯЛК) для нужд радиоэлектроники; ресурсные испытания и отработка режимов эксплуатации твэлов, ТВС, ПЭЛ, других элементов активной зоны для инновационных реакторов следующего поколения с натриевым, тяжелометаллическим, газовым и другими типами теплоносителей; реакторные испытания и исследования проблем замкнутого топливного цикла, утилизации актинидов и выжигания долгоживущих продуктов деления (ПД); радиационные испытания перспективных конструкционных материалов в условиях интенсивного нейтронного излучения и другие.

На фото: вверху - общий вид комплекса зданий проекта МБИР, внизу - устройство нового российского исследовательского реактора на быстрых нейтронах.