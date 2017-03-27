Летом 2017 года будет спущен на воду первый Валдай-45Р

На российском предприятии ЦКБ имени Алексеева (ЦКБ по СПК, Нижний Новгород) завершаются работы по строительству первого скоростного судна на подводных крыльях нового проекта «Валдай-45Р». Как уже сообщалось в СМИ, первый образец, будет спущен на воду летом 2017 года, после чего начнутся его ходовые испытания и опытная эксплуатация.

Первый «Валдай-45Р» обойдется бюджету примерно в 80 миллионов рублей – финансирование развертывания производства ведется при поддержке Минпромторга России (федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы»). При серийном производстве ожидается снижение цены примерно на 15 миллионов за единицу. Скоростные суда на подводных крыльях в нашей стране не строились серийно много лет, и поэтому за реализацией нового проекта следят многие эксперты отрасли и эксплуатанты.

21-метровый «Валдай-45Р» будет перевозить до 45 пассажиров со скоростью до 60 км/ч. В его конструкции использованы композиционные материалы и алюминиевые сплавы. В 2019-2025 годах в Нижнем Новгороде рассчитывают собрать около 20 серийных «валдаев». Добавим, что судно нового типа вызывает большой интерес у потенциальных заказчиков не только из России.

На эскизах: внешний вид нового российского судна на подводных крыльях