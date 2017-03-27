В Новосибирске собирают ТВС-2ДТ с цельнокомпозитным фюзеляжем

Опубликовано пн, 27/03/2017 - 09:42 пользователем Tehnoomsk

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На государственном предприятии «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина» (СибНИА) строится новый вариант 9-местного самолета местных воздушных линий ТВС-2ДТ. Осенью 2017 года планируется начало летных испытаний машины.

ТВС-2ДТ представляет собой глубокую модернизацию легендарного Ан-2, но, к сожалению, пока оснащен американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлетной мощностью 1100 л.с. Поэтому стоимость готового самолета оценивается при выводе на рынок в текущем виде в районе 120-130 миллионов рублей. Примерно такая же цена у заокеанского Cessna Grand Caravan. При этом в конструкции ТВС-2ДТ, по данным производителя, «реализованы передовые технологии современного авиастроения. Панели, лонжероны и нервюры крыла бипланной схемы изготовлены из углепластика». Два новых крыла биплана, изготовленные из композита, соединены в «этажерку» плавным переходом. «В отличие от классического бипланного крыла полностью отсутствуют расчалки, что позволит в полтора раза увеличить крейсерскую и максимальную скорость полета. Минимальная скорость, близкая к нулевой, была достигнута уже в первом полете опытной машины без композитного фюзеляжа, но с новым крылом.

На сегодняшний день главную проблему этого проекта можно обозначить как отсутствие российского аналога двигателя, под который в СибНИА проектировали машину еще до начала так называемых санкций. Понятно, что для экспериментов по отработке новых технологий и материалов фюзеляжа и крыла ТВС-2ДТ – отличный вариант. Но при запуске в серию уже готового самолета он будет попросту ненужным в российской авиации местных воздушных линий МВЛ в связи с привязкой к импортным поставкам двигателей и комплектующих к ним, а значит – с высокой ценой обслуживания и эксплуатации. Пока представители СибНИА этот момент никак не комментируют и не обозначают возможное решение ситуации с использованием перспективных российских двигателей. Между тем, одним из вариантов выхода из тупиковой ситуации и появления в России самолета-«наследника» Ан-2 может стать доработка двигателя ТВД-20, выпуск которого планировался для проекта Ан-3Т на Омском моторостроительном объединении имени Баранова.

Тэги: 
замена Ан-2
Ан-3
Новосибирск
ТВС-2ДТ
композиты
СибНИА
МВЛ
ТВД-20
завод имени Баранова
Разделы: 
Транспорт

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