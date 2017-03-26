Новый российский комбайн Агромаш 3000 идет на смену "Енисеям"

Опубликовано вс, 26/03/2017 - 15:24 пользователем Tehnoomsk

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На прошедшей в середине марта выставке АгроКомплекс-2017 в Башкирии был показан российский зерноуборочный комбайн 3 класса «Агромаш 3000», выпускаемый серийно с 2016 года в Чебоксарах на Волжском комбайновом заводе. Машина представляет собой дальнейшее развитие комбайна «Енисей 954».

Новые комбайны «Агромаш 3000» предназначены для уборки прямым или раздельным комбайнированием зерновых, зернобобовых (в том числе сои) и крупяных культур, а также подсолнечника и семенников трав. Эти относительно компактные машины хорошо показали себя в регионах с разными климатическими условиями на полях со средней и высокой урожайностью даже в условиях повышенной влажности.

Комбайны оснащаются 180-сильными российскими двигателями Алтайского моторного завода. Производительность «Агромаш 30000» составляет 9-10 т/час. Комбайн выпускается в двух модификациях молотильного устройства — с одним или двумя барабанами, а также может иметь капот, копнитель или измельчитель для сбора незерновых отходов. Средняя стоимость нового «Агромаш 3000» составляет чуть более 3 миллионов рублей.

Тэги: 
Агромаш 3000
Енисей 954
российский комбайн
импортозамещение
Алтайский моторный завод
Волжский комбайновый завод
Чебоксары
Разделы: 
Промышленное производство

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