В России возобновились испытания экраноплана Орион-20М

Опубликовано сб, 25/03/2017 - 12:06 пользователем Tehnoomsk

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Над Онежским озером возобновились полеты российского 10-тонного экраноплана «Орион-20М», прерванные аварией 2015 года. Машина разработана в 2012 году, и на 2017-2018 годы планировалось начало ее серийного производства.

Экраноплан «Орион-20» предназначен для оказания срочной медицинской помощи, для переброски аварийных служб, поисковых и изыскательских партий, для патрульной службы и выполнении других задач силовых ведомств. Он имеет длину около 20 метров и крейсерскую скорость полета около 250 км/ч. Дальность полета достигает 1600 км. В пассажирском варианте экраноплан перевозит до 30 человек.

Разработка «Ориона» выполняется «Ассоциацией «Экраноплан» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Также имеется иностранный заказ (из Ирана) на выпуск нескольких таких машин.

Тэги: 
экраноплан
Орион-20
Петрозаводск
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Иран
Разделы: 
Транспорт

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