ЗРК С-125М, уничтоживший F-117, торжественно установлен в музее Белграда

Советский зенитно-ракетный комплекс С-125М, которым в 1999 году был уничтожен так называемый «самолет-невидимка» ВВС США F-117А, занял свое место в Военном музее столицы Сербии Белграда. ЗРК торжественно установили в очередную годовщину нападения стран НАТО на Югославию.

Спустя 18 лет после успешного боевого применения собранный в СССР в начале 1980-х годов С-125М из состава 3-го ракетного дивизиона 250-й зенитной ракетной бригады ВВС и ПВО Союзной Республики Югославия стал жемчужиной коллекции Военного музея в Калемегдане (Белград, Сербия). Напомним, что тогда сербские военные показали настоящие чудеса храбрости и умения вести оборонительные боевые действия при многократном превосходстве врага: на небольшое государство была обрушена воздушная мощь США и западноевропейских стран. Россия, находясь в тот момент под управлением проамериканского режима Ельцина, не смогла оказать военную помощь Югославии. Но советское оружие, поставленное сербам еще до 1991 года, показало себя идеально, а высокий технический и боевой уровень подготовки ВВС и ПВО Союзной Республики Югославия позволил оказывать сопротивление авианалетам на протяжении всего периода ведения активных боевых действий. Это стало одной из причин так и несостоявшегося наземного вторжения США и их союзников в страну.

По данным специализированного блога bmpd, югославский 3-й ракетный дивизион 250-й зенитной ракетной бригады под командованием полковника Злотана Дани в течение боевых действий весной 1999 года менял позицию 22 раза, подвергся 23 ударам американских противорадиолокационных ракет HARM и двум бомбовым ударам, и при этом не понес потерь в материальной части и людях. На вооружении 250-й зенитной ракетной бригады в тот период находились 8 дивизионов ЗРК С-125М, 2 запасных дивизиона, 3 резервные станции обнаружения СНР-125М. Бригада прикрывала столицу Югославии, на которую пришлось основное число воздушных ударов агрессоров.

27 марта 1999 года ракетой В-601ПД комплекса С-125М 3-го ракетного дивизиона близ сербской деревни Буджановцы недалеко от города Рума (40 км к западу от Белграда) был сбит малозаметный ударный самолет F-117A. «Невидимку» уничтожили стандартным методом наведения зенитной ракеты с использованием станции сопровождения СНР-125М, без тепловизионных приборов.



На фото: обломки F-117A, сбитого ЗРК С-125М.

Кроме самого факта удачного применения далеко не нового советского ЗРК против самолета, преподносившегося на Западе как «чудо высоких технологий», эта победа стала знаковой для всего мира. Было доказано на практике, что военные США не располагают каким-либо весомым техническим преимуществом над армиями других стран, а заявленные в рекламе и фильмах характеристики «чудо-оружия» НАТО часто являются обычной пропагандой.

Добавим, что сегодня основу ПВО Сербии всё еще составляют модернизированные (в очередной раз) ЗРК С-125М1Т и ЗРК "Куб". Самолеты F-117A были сняты с вооружения ВВС США в 2008 году...

На фото: сербские зенитчики, ветераны войны с НАТО 1999 года и их легендарная пусковая установка 5П73 зенитного ракетного комплекса С-125М «Нева-М» на торжественной церемонии в Военном музее Белграда.