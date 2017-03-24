Новый российский звукотепловой пеленгатор успешно прошел испытания

Опубликовано пт, 24/03/2017 - 10:37 пользователем Tehnoomsk

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В Оренбургской области российские военные провели успешное испытание новейшего звукотеплового пеленгатора «Пенициллин». Комплекс смонтирован на шасси 4-осного КамАЗа и, как сообщают новостные СМИ, «вычисляет местоположение вражеских артустановок за считанные секунды».

Военные делятся только официальным изображением своего «Пенициллина» (характеристики в прессу по причинам секретности пока не сообщают), приводя лишь некоторые факты о комплексе. Так в его составе 4 звукоприемника, которые помещаются на поверхности земли, данные с них в цифровом режиме передаются операторам в машине, где электронно-вычислительный комплекс выполняет их скоростную обработку. После чего полученные координаты отправляются нашим артиллеристам, ракетчикам или авиаторам для уничтожения цели. Военные особо отмечают высочайшую чувствительность нового российского звукотеплового пеленгатора.

На фото: внешний вид звукотеплового пеленгатора «Пенициллин»

Тэги: 
звукотепловой пеленгатор Пенициллин
разведка
артиллерия
Камаз
Оренбург
Минобороны России
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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