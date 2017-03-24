Новые российские двигатели ЯМЗ для сельхозтехники запускают в серию

Опубликовано пт, 24/03/2017 - 04:37 пользователем Tehnoomsk

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Новые средние рядные двигатели ЯМЗ-53435 и ЯМЗ-53625 запущены в производство на Ярославском моторном заводе «Автодизель». Силовые агрегаты входят в семейство дизелей ЯМЗ-530, обладающих преимуществом перед большинством зарубежных и отечественных аналогов по мощности и крутящему моменту при более низком расходе топлива.

Как сообщают представители предприятия, модель двигателя ЯМЗ-53435 создана для установки на зерно- и кормоуборочные комбайны. Двигатель прошел полный цикл стендовых и полевых испытаний в составе техники, полностью подтвердил высокие показатели по тягово-динамическим характеристикам, надежности, ресурсу и низким затратам в эксплуатации. В российских СМИ уже распространялась информация, что двигатели успешно адаптированы в составе зерноуборочных комбайнов нового поколения серии и кормоуборочных комбайнов, запускаемых в производство «Ростсельмашем» в 2017 году.

Второй названный двигатель - ЯМЗ-53625 – разработан как базовый 240-сильный силовой агрегат для новых российских тракторов «Кировец» Петербургского тракторного завода (ПТЗ). По данным производителя, уже на стадии полевых испытаний двигатель ЯМЗ-53625 показал отличные результаты по экономичности, надежности, эффективности и тягово-динамическим характеристикам, что дало основание ПТЗ выстраивать перспективную линейку тракторов 3-4 тягового классов с учетом характеристик нового силового агрегата из Ярославля.

На фото: двигатель ЯМЗ-53625 для тракторов семейства Р744 «Кировец»

Тэги: 
ЯМЗ-530
ЯМЗ-53625
ЯМЗ-53435
Ярославль
Р744
Кировец
Ростсельмаш
импортоозамещение
Разделы: 
Промышленное производство

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