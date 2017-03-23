В России начинается строительство вооруженных ледоколов проекта 23550

В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге будет заложен первый универсальный патрульный корабль ледового класса Arc6 проекта 23550 для ВМФ России. Два корабля такого типа войдут в состав нашего флота до 2020 года.

Проект 23550 уже окрестили «боевыми ледоколами». Эти небольшие 114-метровые корабли с экипажем из 49 человек сочетают в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. При этом такой «боевой ледокол» преодолевает лед толщиной до 1,5 метра, оснащен 2 полноповоротными винторулевыми колонками мощностью около 6000 кВт каждая и 1 подруливающим устройством мощностью 500 кВт, а также имеет дальность хода до 6000 миль.

Корабль проекта 23550 будет оснащен универсальной 100-мм артиллерийской установкой, многоцелевым вертолетом и ракетами типа «Калибр». На чистой воде русский боевой корабль нового типа будет развивать скорость 18 узлов и иметь автономность плавания до 60 суток.