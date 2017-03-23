В Иране разработан новый танк на базе российского Т-72

Опубликовано чт, 23/03/2017 - 06:49 пользователем Tehnoomsk

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Один из самых массовых танков современного мира – отечественный Т-72 – продолжает оставаться платформой для новых разработок инженеров ВПК разных стран. Недавно в Иране был представлен танк Karrar, созданный на местном предприятии, где ранее собирались из российских комплектующих лицензионные Т-72.

Karrar оснащен той же пушкой, что и его российский «родитель». Но у танка другая (сварная) башня, измененная система бронирования и дополнительного вооружения (новый модуль с дистанционно управляемой пулеметной установкой). Это можно видеть по фото, распространенным в иранских СМИ. Вместе с тем, нельзя говорить о каком-либо радикальном качественном отличии новой машины от современных вариантов Т-72. В специализированных блогах и СМИ, уже прозвучали предположения, что речь идет о попытке наладить нелицензионное производство аналога Т-72 в Иране, «тюнинговав» свой проект под «новый танк».

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Стоит заметить, что Т-72 на сегодня официально производился по лицензии в 9 странах мира и стал платформой для местных разработок как минимум в 12 государствах. По официальным данным только на Уралвагонзаводе выпущено более 20000 танков Т-72 разных версий. Основной боевой танк Т-90 также является развитием конструкции Т-72 и запускался в производство как глубокая модернизация "семьдесят второго".

Тэги: 
Т-72
Т-90
Иран
Уралвагонзавод
танк Karrar
экспорт
танки
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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