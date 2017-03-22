ТехноМедиа-2017: Новый конкурс для тех, кто пишет о науке и технике

В Омске 22 марта объявлено о старте Конкурса «ТехноМедиа-2017», посвященного развитию технической журналистики и популяризации тем науки и техники в СМИ. Его организаторами выступили Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Главное управление информационной политики (ГУИП) Омской области и информационный медиаресурс «Техносфера.Россия» (Tehnoomsk.Ru).

На пресс-конференции, посвященной запуску Конкурса, выступили первый проректор ОмГТУ Дмитрий Маевский, начальник ГУИП Омской области Станислав Сумароков и руководитель Tehnoomsk.Ru Евгений Белкин.

По мнению выступающих, сложившаяся ситуация в информационном поле нуждается в изменении - многие издания и сайты зарабатывают рейтинг на негативной низкопробной информации, обходя стороной темы развития технологий и новых разработок российских ученых и инженеров. Причиной этого явления стали несколько факторов: продолжающееся с конца 90-х годов обучение авторов публикаций и редакторов по шаблонам «желтой» прессы, слабый уровень знаний современных журналистов о сфере науки и техники, а также существующее в связи с этим недоверие со стороны «технарей» и ученых к представителям СМИ как к профессионалам своего дела.

Конкурс в Омской области «ТехноМедиа-2017» должен помочь в выработке рецептов изменения ситуации в положительную сторону. Для этого организаторы предусмотрели как премирование лучших авторов за публикации на темы науки, техники и технологий, так и обучение журналистов и редакторов на семинарах и мастер-классах в течение 2017 года. Формируется Экспертный совет Конкурса, куда войдут профильные специалисты. Начал свою работу официальный сайт tm2017.ru, где в ближайшее время будут опубликованы все подробности об этом интересном мероприятии.

Фото: Омскпортал, ОмГТУ