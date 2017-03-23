Новый российский экзопротез кисти из Новосибирска

Инженеры из новосибирского Инновационного медико-технологического центра (медицинский технопарк) проводят испытания нового типа экзопротеза кисти, напечатанного на 3D-принтере из пластмассы с «памятью формы» и покрытием из сверхпрочного карбона. Экзопротез выдерживает большие нагрузки и в 5 раз дешевле зарубежных аналогов.

В конце декабря 2016 года предсерийный экземпляр экзопротеза на тестирование получил первый пациент, который как говорят разработчики, уже дал ему положительную оценку. Параллельно ведутся исследования материала специалистами: эксперты оценивают свойства материала и конструкции, протез будет сертифицирован согласно действующим нормам в отрасли – на всё это отведен 1 год. Добавим, что в проекте принимают участие несколько организаций: центр 3D-проектирования, компания «3D медицинские системы», НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие, нейроортопедический центр «Ортос».

Разработка ожидаема для российских медиков, ведь стоимость одного такого экзопротеза из Новосибирска составляет около 40-45 тысяч рублей (западный аналог обойдется примерно в 200 тысяч рублей).