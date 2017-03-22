2 новых круизных теплохода заложат в Астрахани в 2017 году

В июне 2017 года на российском судостроительном заводе «Лотос» (Астраханская область) запланирована закладка двух 81-метровых круизных судов нового поколения проекта ПКС180 «Золотое кольцо». Такие суда рассчитаны на работу на туристических маршрутах на крупных реках России.

Конструктивно это колесные теплоходы с электромеханическим приводом гребных валов. Благодаря новым инженерным решениям, сообщают представители предприятия, обеспечивается эффективная работа судов в бассейнах рек с ограниченными глубинами и извилистым фарватером. Проект ПКС180 разработан в России и придет на смену круизным речным судам, построенным задолго до распада СССР и давно выработавшим свой ресурс.

Экипаж каждого судна и обслуживающий персонал круиза – 56 человек. В комфортабельных каютах смогут путешествовать от 144 до 180 человек. Первым оператором новых судов станет отечественная компания «Водоходъ» из Нижнего Новгорода.