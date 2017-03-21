Российские серийные 3D-принтеры для печати по аддитивной технологии появятся в 2017-2018 годах

В России разрабатываются сразу несколько моделей отечественных «мультилазерных» 3D-принтеров для послойной печати предметов металлическими порошками (аддитивная технология). В разработке принимает участие группа специалистов Регионального инжинирингового центра (РИЦ) УрФУ и представители российских предприятий (в том числе Уральский электрохимический комбинат, входит в Росатом).

В 2016 году на выставке «Иннопром» была продемонстрирован прототип русского промышленного 3D-принтера стоимостью около 30 миллионов рублей, работающего на первых порошках отечественной разработки из меди, алюминия, железа, титана. В 2017-2018 году от опытных устройств планируется перейти к появлению их серийного производства. При этом не обходится и без традиционных преимуществ в цене: так разрабатываемые порошки из меди, алюминия, титана и никеля оказываются как минимум в 2 раза дешевле иностранных аналогов.

По словам представителя Уральского электрохимического комбината, на предприятии также готовятся к серийному выпуску порошков в объеме до 50 тонн в год. Кроме того, ТАСС сообщил о разработке «линейки из 14 отечественных аддитивных машин» (то есть 14 моделей 3D-принтеров, печатающих методом послойного напыления металлического порошка). С началом серийного производства подобных принтеров можно не без преувеличения будет говорить о начинающейся новой эпохе в производственной сфере: сложные металлические детали можно будет напечатать в необходимом количестве из российских расходных материалов на отечественном оборудовании.

На фото: опытный образец российского 3D-принтера по аддитивной технологии, 2016 год, выставка "Иннопром".