На Омском нефтезаводе начато строительство автономной установки по производству водорода

Опубликовано вт, 21/03/2017 - 03:43 пользователем Tehnoomsk

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В Омске на нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) компании «Газпром нефть» началось сооружение новой установки для промышленного производства водорода 99,9%-чистоты мощностью 12300 тонн в год. Проект разработан инжиниринговым центром «Омскнефтехимпроект», а стоимость всех работ составит 3,4 миллиарда рублей.

Данная установка необходима для обеспечения водородом новых и реконструируемых комплексов гидроочистки, предназначенных для сокращения содержания серы в компонентах моторных топлив. Новое оборудование позволит исключить зависимость процессов гидроочистки от степени загрузки установок каталитического рифоминга, где сейчас водород вырабатывается как сопутствующий продукт.

Выполнение работ по созданию и сооружению данной установки входит в многолетнюю программу комплексной модернизации Омского НПЗ. С вводом в строй этого оборудования предприятие сможет повысить стабильность производства моторного топлива класса «Евро-5», и увеличить выход светлых нефтепродуктов.

Тэги: 
Омск
Омский НПЗ
Газпром
новое оборудование
Омскнефтехимпроект
Разделы: 
Промышленное производство

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