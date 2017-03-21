На Омском нефтезаводе начато строительство автономной установки по производству водорода

В Омске на нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) компании «Газпром нефть» началось сооружение новой установки для промышленного производства водорода 99,9%-чистоты мощностью 12300 тонн в год. Проект разработан инжиниринговым центром «Омскнефтехимпроект», а стоимость всех работ составит 3,4 миллиарда рублей.

Данная установка необходима для обеспечения водородом новых и реконструируемых комплексов гидроочистки, предназначенных для сокращения содержания серы в компонентах моторных топлив. Новое оборудование позволит исключить зависимость процессов гидроочистки от степени загрузки установок каталитического рифоминга, где сейчас водород вырабатывается как сопутствующий продукт.

Выполнение работ по созданию и сооружению данной установки входит в многолетнюю программу комплексной модернизации Омского НПЗ. С вводом в строй этого оборудования предприятие сможет повысить стабильность производства моторного топлива класса «Евро-5», и увеличить выход светлых нефтепродуктов.