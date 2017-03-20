В России завершается технологическая подготовка производства ракет семейства Ангара

В Москве и Омске прошли рабочие совещания представителей Военно-промышленной комиссии, руководства Роскосмоса и предприятий отрасли. На мероприятиях прозвучали подробности развертывания производства ракеты-носителя «Ангара».

Сообщается, что технологическая подготовка производства РН «Ангара» идёт в полном соответствии с программными мероприятиями Федеральных космических программ (ФКП) на 2008-2015 и 2016-2025 годы и, в основном, завершена. Как отметил генеральный директор Центра Хруничева Андрей Калиновский, проведена большая работа по оцифровке ракеты-носителя (РН) «Ангара», по полному переводу конструкторской документации универсальных ракетных модулей (УРМ) в электронный вид, а также о ходе реализации задачи перевода в ближайшее время в «цифру» всего конструкторского документооборота.

По словам Калиновского, для повышения эффективности производства на четырех заводах, входящих в структуру Центра Хруничева, расположенных в Москве, Омске, Коврове и Усть-Катаве, созданы внутрихолдинговые центры компетенций, между которыми распределена номенклатура выпускаемых изделий. В Центре Хруничева внедряются эффективные методы обработки изготавливаемых деталей, и первостепенная роль здесь у технологов и программистов. Так, например, внедрение технологии раскатки позволяет сократить трудоемкость изготовления днищ топливных ракетных баков в 3-4 раза, а внедрение в баковое производство технологии фрикционной сварки снижает трудоемкость в 2-3 раза и одновременно позволяет повысить качество сварного шва. В механообработке производительность труда повышена в четыре раза только за счёт рациональной организации работы, создания производственных ячеек и увеличения эффективности использования станков с ЧПУ (без изменения технологии). Использование цифровых технологий позволило внедрить в производство трубогибочный станок, тем самым автоматизировав технологически сложный процесс. На сегодняшний день переведены в «цифру» 30% трубопроводов РН «Ангара», и эта работа будет полностью завершена в следующем году.

В Центре Хруничева продолжается сокращение накладных расходов и площадей. Так, например, в Омске производство УРМ РН «Ангара» к 2020 году будет сконцентрировано в одном корпусе, - сообщают российские специализированные СМИ со ссылкой на руководителя Центра Хруничева.