На московской CiscoConnect 2017 представят передовые решения для операторов связи

Опубликовано пт, 17/03/2017 - 19:22 пользователем Tehnoomsk

cisco_spark_0.jpg

Являясь ежегодным медиапартнером конференции CiscoConnect, "Техносфера" продолжает знакомить читателей с подробностями программы этого масштабного события ИТ-сферы (в этом году состоится 4-5 апреля в Центре международной торговли, Москва). Один из ярких компонентов масштабного события ИТ-сферы - поток «Решения для операторов связи».

В рамках работы потока эксперты поделятся информацией о новейших продуктах для построения сетей проводных и беспроводных операторов связи, об аппаратных и программных средствах, реализующих различные архитектуры, - сообщает пресс-служба Cisco. Современные решения для операторов связи ориентированы на снижение расходов – как капитальных, так и операционных – за счет унификации составных частей, разделения плоскостей управления и передачи данных. Сетевые операционные системы становятся все более независимыми от аппаратного обеспечения, привносят функционал автоматизации, программируемости и телеметрии. Участники форума узнают, как с помощью решений Cisco упростить администрирование и сократить время на развертывание сервисов.

В дни проведения конференции работа потока «Решения для операторов связи» будет одновременно проходить в двух залах. В «Конгресс-зале 3» эксперты Cisco расскажут о стратегии развития продуктов Cisco для IP/MPLS и DWDM-сетей, уделяя особое внимание перспективам развития магистрального оборудования для построения опорных сетей связи. Отдельно будут рассмотрены процессы автоматизации задач по управлению трафиком в пакетной сети передачи данных и внедрению новых протоколов. Такие протоколы, как PCEP, BGP-LS, Netconf/YANG,позволяют решать задачи по оперативному управлению и переносу логики принятия решений по маршрутизации трафика во внешние приложения. Детальный обзор будет посвящен флагманским линейкам граничных и магистральных маршрутизаторов CiscoASR 9000 и NCS 5000. Специалисты расскажут об особенностях их архитектуры и сценариях применения, проведут сравнительный анализ устройств.

В зале «Урал» пройдет серия докладов о развитии сетей мобильных операторов связи. Участники узнают об инновациях, доступных в последних релизах стандарта 3GPP, в числе которых – поддержка массового межмашинного взаимодействия, обеспечение мобильного широкополосного доступа на гигабитных скоростях, впечатляющие показатели надежности и т.д. Вниманию гостей форума будет представлена обновленная линейка виртуализированных продуктов Cisco на базе платформы UltraServicesPlatform. Речь пойдет об использовании этих решений для организации опорных пакетных сетей мобильной связи и возможностях адаптации к сетям 5G.

В рамках потока состоится презентация решенияCiscoNFVI (Network Functions Virtualization Infrastructure), объединяющего вычислительные ресурсы, систему хранения данных, сетевую инфраструктуру и платформу виртуализации OpenStack. CiscoNFVI соответствует архитектуре ETSI и служит для развертывания виртуальных сетевых функций в процессе построения инфраструктуры оператора связи. Помимо этого, участники обсудят такое направление Интернета вещей, как энергоэффективные сети большого радиуса действия. Такие сети функционируют на основе стандартов 3GPP и LoRaWAN и используются для подключения по радиоинтерфейсам измерительных приборов, датчиков и других «умных» устройств с низким энергопотреблением.

5 апреля слушатели ознакомятся с функциями оркестратораCiscoNSO и его ролью в сети оператора связи. Эксперты Cisco расскажут о виртуализации транспортных сетевых функций и продемонстрируют механизмы организации динамически программируемых цепочек сервисов. Гости конференции узнают о современной архитектуре Cisco для построения метросетей и сетей MobileBackhaul, ориентированных на переход от стандарта LTE к 5G, и оборудовании Cisco для построения сегментов доступа и агрегации сетей операторов связи на основе технологий SegmentRouting и E-VPN. Также участников ожидает доклад об архитектуре сети широкополосного доступа и реализации функционала BNGна платформе ASR 9000. Слушатели получат информацию о новых возможностях операционной системы CiscoIOS-XR 6, специально разработанной для решения задач масштабируемости и производительности в виртуализированных средах, – от функций потоковой телеметрии до интеграции со сторонними приложениями.

Отдельная сессия в зале «Урал» будет посвящена технологическим аспектам развития оптических сетей со спектральным уплотнением и перспективам их развития.

На выставке решений Cisco будет развернута зона «Решения для операторов связи». С помощью сервиса интерактивных демонстраций Cisco dCloud там будут представлены: виртуализованное пакетное ядро мобильного оператора связи, технология потоковой телеметрии данных в сетевой операционной системе Cisco IOSXRTelemetry, SDN-платформа Cisco WAN Automation Engine 7.0 и ее интеграция с другими продуктами Cisco, решение Cisco NFV Managementand Orchestration (MANO). Зарегистрироваться для участия в CiscoConnect – 2017 можно по ссылке

Тэги: 
CISCO
Cisco Connect
Cisco Connect – 2017
Cisco dCloud
Cisco IOS XR Telemetry
Cisco WAN Automation Engine 7.0
CiscoNFV Management and Orchestration
ASR 9000
NCS 5000
NFVI
NSO
операторы связи
цифровые технологии
Разделы: 
ИТ-сфера

Темы наших статей

импортозамещение (151) Росатом (68) Томск (66) Роботы (64) Омск (42) ВКС России (41) Новосибирск (41) Арктика (38) Москва (36) Камаз (35) будущее (33) БПЛА (33) Сирия (32) ГЛОНАСС (32) Санкт-Петербург (28) Минобороны России (28) МС-21 (25) ВМФ России (24) УВЗ (24) российский процессор (22) 3D-принтер (21) ТПУ (19) Роскосмос (19) ПД-14 (19) Иран (18) Як-130 (18) Нижний Новгород (18) спутник (18) ОАК (17) РЖД (17) МИСиС (17) Воронеж (17) Минкомсвязи РФ (17) Ангара (16) ТГУ (16) МКС (15) Транснефть (15) НПО Иркут (14) МЧС (14) CISCO EXPO 2011 (14) Калибр (13) НПО имени Лавочкина (13) СССР (13) Су-34 (13) Казань (13) Газпром (13) Армата (13) Байкал-Т1 (13) Восточный (13) ГАЗ (13)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru