Новый российский медицинский лазер пойдет в серию в 2017 году

В рамках государственной программы по импортозамещению в 2014-2016 годах на Красногорском заводе имени Зверева создан новый медицинский лазерный комплекс для автоматизированной хирургии в гинекологии. По сравнению с зарубежными аналогами наша установка обладает более широким спектром способностей при меньшей в 4 раза стоимости.

Успешно пройдены испытания в Центральной клинической больнице Российской академии наук, экспертиза качества, эффективности и безопасности в Росздравнадзоре. Сейчас завершается заключительный этап государственной регистрации. Разработчики анонсировали начало поставок нового лазерного комплекса в российские больницы уже с середины 2017 года. Наряду с медучреждениями разработка будет также использоваться в высших учебных заведениях в процессе обучения студентов.

Особенность русского «импортозамещающего» лазера для гинекологии – высокая степень автоматизации его работы. Это повышает точность и эффективность лазерного воздействия на биоткань, а также снижает риск возникновения ошибки из-за человеческого фактора. По данным представителей Красногорского завода имени Зверева, в основе комплекса – волноводный СО2-лазер (длина волны 10,6 мкм) с высокочастотной накачкой активной среды.

Согласно опубликованным данным, «с помощью нового отечественного комплекса врачи смогут выпаривать патологическую биоткань на большей зоне внутри контура произвольной формы, в то время как зарубежные ограничивают оперируемый участок определенной фигурой – круг, прямоугольник, треугольник. Размер поля сканирования хирургического луча российского комплекса на операционной области превышает данный параметр у иностранных аналогов в 2,0-2,5 раза».