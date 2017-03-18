Начинаются предварительные летные испытания Як-152

Опубликовано сб, 18/03/2017 - 11:50 пользователем Tehnoomsk

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Поднявшийся впервые в небо осенью 2016 года новый российский легкий учебно-тренировочный самолет (УТС) Як-152 с марта 2017 года выходит на этап предварительных летных испытаний. Для этого уже готовы 2 экземпляра нового УТС. Одновременно будут проводиться государственные совместные испытания, которые, как ожидается, продлятся до конца текущего года

Как сообщают создатели машины, «после успешного завершения предварительных испытаний будет развернуто ее полномасштабное производство». Напомним, что Як-152 должен стать основным типом самолета в летных училищах Воздушно-космических сил России, а в последующем и в авиации ДОСААФ для первоначального обучения и профессионального отбора. При взлетной массе 1320 килограммов УТС производства Иркутского авиазавода разгоняется до 500 км/ч, оснащен 360-сильным двигателем и выдерживает перегрузки +9/-7 g. На Як-152 установлены катапультируемые кресла СКС-94М2 разработки НПП "Звезда, Машина рассчитана на 30-летнюю службу.

Тэги: 
УТС
Як-152
ВКС России
Иркутск
НПО Иркут
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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