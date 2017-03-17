Российский тяжелый БПЛА Альтаир: 2 прототипа на испытаниях

Опубликовано пт, 17/03/2017 - 12:22 пользователем Tehnoomsk

uav_altair_russia_0.jpg

В 2016 году успешно выполнена программа летных испытаний российского БПЛА тяжелого класса «Альтаир» разработки КБ имени Симонова (Казань), - сообщают отечественные специализированные издания. В 2017 году «разработка вступит в решающую фазу», а в небо поднимутся уже 2 образца нового беспилотника.

По данным представителей Минобороны России, на сегодня "отработана наземная часть беспилотного комплекса, система управления, связи, схемы взлета и посадки. Взлет и посадка тяжелого беспилотника полностью автоматизированы, происходят по разработанному программному алгоритму, с возможностью перехода в случае необходимости на ручное управление оператором с земли".

Параллельно завершается создание систем вооружения и разведывательного оборудования для этого тяжелого БПЛА.

На рисунке: один из эскизов российского тяжелого БПЛА разработки КБ имени Симонова, появившийся в СМИ в 2015 году.

Тэги: 
БПЛА
Альтаир
КБ имени Симонова
Минобороны России
тяжелый беспилотник
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

Темы наших статей

импортозамещение (151) Росатом (68) Томск (66) Роботы (64) Омск (42) ВКС России (41) Новосибирск (41) Арктика (38) Москва (36) Камаз (35) будущее (33) БПЛА (33) Сирия (32) ГЛОНАСС (32) Санкт-Петербург (28) Минобороны России (28) МС-21 (25) ВМФ России (24) УВЗ (24) российский процессор (22) 3D-принтер (21) ТПУ (19) Роскосмос (19) ПД-14 (19) Иран (18) Як-130 (18) Нижний Новгород (18) спутник (18) ОАК (17) РЖД (17) МИСиС (17) Воронеж (17) Минкомсвязи РФ (17) Ангара (16) ТГУ (16) МКС (15) Транснефть (15) НПО Иркут (14) МЧС (14) CISCO EXPO 2011 (14) Калибр (13) НПО имени Лавочкина (13) СССР (13) Су-34 (13) Казань (13) Газпром (13) Армата (13) Байкал-Т1 (13) Восточный (13) ГАЗ (13)
Ещё
© 2007 - 2016. Техносфера. Россия.
Независисмый информационно-технический медиаресурс.
Разработано: Компания Директория.
При использовании материалов обязательна
ссылка на портал www.tehnoomsk.ru 		Редакция журнала: info@tehnoomsk.ru
Отдел рекламы: info@tehnoomsk.ru
Телефон: +7(3812)590862
Разработано в компании Директория: www.direct2.ru 		Архив бесплатных электронных версий печатных выпусков журнала доступен в разделе сайта АРХИВ в формате PDF.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru