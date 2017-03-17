Российский тяжелый БПЛА Альтаир: 2 прототипа на испытаниях

В 2016 году успешно выполнена программа летных испытаний российского БПЛА тяжелого класса «Альтаир» разработки КБ имени Симонова (Казань), - сообщают отечественные специализированные издания. В 2017 году «разработка вступит в решающую фазу», а в небо поднимутся уже 2 образца нового беспилотника.

По данным представителей Минобороны России, на сегодня "отработана наземная часть беспилотного комплекса, система управления, связи, схемы взлета и посадки. Взлет и посадка тяжелого беспилотника полностью автоматизированы, происходят по разработанному программному алгоритму, с возможностью перехода в случае необходимости на ручное управление оператором с земли".

Параллельно завершается создание систем вооружения и разведывательного оборудования для этого тяжелого БПЛА.

На рисунке: один из эскизов российского тяжелого БПЛА разработки КБ имени Симонова, появившийся в СМИ в 2015 году.