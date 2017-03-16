Годовой рост выпуска радиоэлектронной продукции в России составил 11,4%

Опубликовано чт, 16/03/2017 - 05:28 пользователем Tehnoomsk

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Несмотря на действие так называемых западных «санкций» против российского высокотехнологичного сектора экономики с 2014 года, отрасль находится в состоянии развития. В частности, по итогам 2016 года рынок радиоэлектроники в нашей стране увеличился на 13,7% и составляет около 3,3 триллиона рублей.

Производство радиоэлектронных продуктов в РФ выросло в 2016 году на 11,4%, импорт уменьшился на 31,2%, а экспорт вырос на рекордные 81,5%.

Данные показатели приведены ЦНИИ «Электроника» и уже цитируются российскими СМИ. Это не просто статистика, а итог разворачивающихся программ по импортозамещению и изменения экономических схем работы. В оценке учитывались изделия для конечного пользования, а также электронная компонентная база, материалы и специальное оборудование, необходимые для их производства. Также сообщается, что российские предприятия сотрудничают сегодня с 97 государствами мира. Наиболее крупным экспортным партнером наших производителей радиоэлектронной продукции по итогам 2016 года стал Иран.

Вместе с тем, ситуация в отрасли пока далека от идеальной: продолжается глобальное изменение экономических связей, развертывание новых видов продукции в России испытывает определенные трудности в связи с несвоевременным финансированием и общесистемными проблемами управленческого звена, многое приходится создавать «с нуля» после многолетнего провала и ориентации на импорт.

Тэги: 
радиоэлектроника
импортозамещение
экспорт
Иран
санкции
ЦНИИ Электроника
Разделы: 
Промышленное производство

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