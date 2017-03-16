Российские микрофотонные технологии отправляются в космос

Опубликовано чт, 16/03/2017 - 02:55 пользователем Tehnoomsk

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Отечественные разработчики оборудования для космических аппаратов ведут разработку на основе революционной технологии микрофотоники датчиковой, измерительной и преобразующей аппаратуры, многоспектральных камер, компонентной базы и метаматериалов. По данным холдинга РКС, революционные технические решения будут созданы и начнут внедряться уже в 2018-2020 годах.

Как сообщают разработчики, в нашей стране уже накоплен большой научный задел в области исследований применения фотонных технологий обработки сигнала – наши специалисты одними из первых в мире начали создавать экспериментальные космические приборы на основе микрофотоники. Фотонные технологии отличаются низкими энергопотерями при передаче сигналов, фотоника идет на смену привычной сегодня микроэлектронике. Она способна кардинально улучшить трансляцию, хранение и обработку информации. Реализация этих проектов изменит современные представления о космических аппаратах и их возможностях.

В частности, скорость приема, обработки и передачи радио- и СВЧ-сигналов возрастет в 20-200 раз по сравнению с нынешним уровнем, серьезно увеличится пропускная способность линий связи. Использование микрофотонных интегральных схем минимизирует количество внешних волоконно-оптических соединительных проводов, уменьшит общий размер и массу космической системы. Ожидается, что применение фотонных технологий сократит общий вес сигнальных линий космических аппаратов минимум в 20 раз. При этом приборы нового поколения будут потреблять меньше энергии и в большей степени будут защищены от воздействия электромагнитных помех и космической радиации. В результате средний срок службы спутника на орбите Земли возрастет в 1,5-2 раза, а стоимость может даже снизиться.

По мнению экспертов, использование новых технологий позволит уже в 2018 году завершить исследовательские работы по созданию оптических каналов связи «космос-космос» с дальностью передачи информации более 3 000 км и скоростью передачи информации более 10 Гбит/с. К 2020 году их скорость планируется увеличить до 100 Гбит/с, а дальность до 40 000 км. Также в ближайшие 3 года будут созданы необходимые образцы «начинки» по новой технологии для российских спутников.

Тэги: 
фотоника
микрофотонные технологии
фотонная технология обработки сигнала
микрофотонная интегральная схема
РКС
спутник
Разделы: 
Космическая сфера

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