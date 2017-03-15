Большой морской танкер нового проекта для Минобороны построит завод Звезда

Опубликовано ср, 15/03/2017 - 22:28 пользователем Tehnoomsk

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Российские военные в 2017 году заключат контракт с Дальневосточным заводом «Звезда» на строительство первого универсального судна снабжения (большого морского танкера нового типа) для Тихоокеанского флота. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на заместителя министра обороны Юрия Борисова.

Речь идет о закладке и сдаче заказчику в 2020 году судна водоизмещением 29000 тонн, которое станет первым в серии таких танкеров для ВМФ России. На данный момент на флотах России используются единичные крупные корабли снабжения, построенные более 25 лет назад. Строительство новых больших морских танкеров, спроектированных в нашей стране и построенных на российских заводах – важный и своевременный проект.

На иллюстрации: 130-метровый средний морской танкер нового российского проекта 23130 (его водоизмещение в 2 раза меньше того судна, которое планируется построить на «Звезде»).

Тэги: 
большой морской танкер
завод Звезда
ВМФ России
судно снабжения
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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