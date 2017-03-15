В России созданы новые модели станков с ЧПУ

Отечественное предприятие НПО «Станкостроение» (входит в состав компании «СТАН») сообщило о выходе из кризисной ситуации, в которой оно оказалось в 2013 году. В течение минувших 3 лет на предприятии было разработано более 40 моделей станков и 100 модификаций. Завод получил 6 патентов, защищающих весь модельный ряд. Выросла производительность труда.

На сегодняшний день, предприятие из города Стерлитамак (Башкирия, Россия) при целевой поддержке государства (средства Фонда развития промышленности) разворачивает современное производство кабинетной защиты для станков с числовым программным управлением и техническое перевооружение производства 2, 3, 5-ти осевых станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. В 2016 году было разработано 8 моделей (новых и глубокомодернизированных) и более 20 модификаций, в основном - высокотехнологичных пяти- и более осевых обрабатывающих центров. В ближайшее время будут открыты около 100 новых рабочих мест.

Как сообщают представители НПО «Станкостроение», его особенностью является наличие собственной конструкторской школы, которая имеет сорокалетний опыт разработки, внедрения и освоения серийного производства станков: «это кардинально отличает предприятие от открываемых в России производств иностранных компаний, нацеленных на сборку из готовых импортных узлов низкотехнологичных трёхосевых станков». Такие слова генерального директора головной компании «СТАН» Вадима Сорокина приводят российские специализированные издания.