Очередной малый морской танкер проекта 03182 заложен в России

Опубликовано вт, 14/03/2017 - 01:55 пользователем Tehnoomsk

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В Нижнем Новгороде на судостроительном заводе «Волга» заложен морской танкер проекта 03182. Это второе по счету судно в постройке на данном предприятии и одно из шести в серии, строящихся одновременно в Зеленодольске, Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Малые морские танкеры проекта 03182 строятся по государственным контрактам с Минобороны России сразу на трех верфях. Эти небольшие 75-метровые суда имеют высокие технические характеристики, позволяющие работать в морях при толщине льда до 0,8 метра (ледовый класс Arc4): патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, осуществлять нефтяные и газовые работы, обслуживать аварийные суда, проводить буксировку.

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Экипаж каждого судна проекта 03182 - 24 человека. Автономность - 30 суток, дальность плавания - до 1500 морских миль, мореходность - до 9 баллов. Водоизмещение танкера - 3500 тонн. На корме размещена площадка для вертолета класса Ка-27.

Добавим, что строящиеся в Нижнем Новгороде танкеры войдут в состав Черноморского флота России в 2019-2020 годах.

Тэги: 
проект 03182
Зеленодольск
Нижний Новгород
Владивосток
малый танкер
Минобороны
ВМФ РФ
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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