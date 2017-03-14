Очередной малый морской танкер проекта 03182 заложен в России

В Нижнем Новгороде на судостроительном заводе «Волга» заложен морской танкер проекта 03182. Это второе по счету судно в постройке на данном предприятии и одно из шести в серии, строящихся одновременно в Зеленодольске, Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Малые морские танкеры проекта 03182 строятся по государственным контрактам с Минобороны России сразу на трех верфях. Эти небольшие 75-метровые суда имеют высокие технические характеристики, позволяющие работать в морях при толщине льда до 0,8 метра (ледовый класс Arc4): патрулировать и вести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, осуществлять нефтяные и газовые работы, обслуживать аварийные суда, проводить буксировку.

Экипаж каждого судна проекта 03182 - 24 человека. Автономность - 30 суток, дальность плавания - до 1500 морских миль, мореходность - до 9 баллов. Водоизмещение танкера - 3500 тонн. На корме размещена площадка для вертолета класса Ка-27.

Добавим, что строящиеся в Нижнем Новгороде танкеры войдут в состав Черноморского флота России в 2019-2020 годах.