КамАЗ продолжает автоматизировать производство

Опубликовано пн, 13/03/2017 - 04:03 пользователем Tehnoomsk

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На автосборочном производстве КамАЗа осуществляется «глубокая модернизация всех модулей», которая завершится в первом квартале 2019 года, - сообщают представители предприятия. Изменения затрагивают практически все составляющие: транспортную систему, главный сборочный конвейер, окрасочный комплекс агрегатного производства и цех комплектации и сдачи автомобилей.

В течение двух лет в цехе сборки автомобилей будет внедрена новая автоматизированная система управления. Для удобства работы будет изменена визуализация технологического процесса, более доступной станет справочная информация, активизируются системы экстренного вызова мастера и бригадира. Каждая из операций, произведённых на главном сборочном конвейере, в том числе заправка автомобиля, будет фиксироваться в информационной системе, позднее из этих сведений будет формироваться электронный паспорт автомобиля. Такой тотальный контроль снизит влияние человеческого фактора, исключит необоснованные претензии покупателей и создаст базу для работы над ошибками.

Другие элементы проводимой на КамАЗе кампании по модернизации производства: новая технология подготовки к окраске поверхности балансирных подвесок, новое оборудование порошковой окраски для деталей шасси, а также - в цехе комплектации и сдачи автомобилей.

На фото: сборка КамАЗов, 2016 год.

Тэги: 
Камаз
автоматизация производства
электронный паспорт
модернизация
Разделы: 
Автомобильная сфера

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