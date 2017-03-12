Российская компания разработала язык RCML для промышленных роботов

Опубликовано вс, 12/03/2017 - 23:22 пользователем Tehnoomsk

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Предприятие из Перми Robot Control Technologies (RCT) создало универсальный программный язык для «общения» промышленных роботов – RCML – и активно занимается его продвижением в России и в Европе.

Интерес к разработке проявил отечественный двигателестроительный завод НПО «Сатурн», а также немецкие и японские компании из сферы промышленной робототехники. Заключено соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом.

Создатели языка RCML (robot control metalanguage) так рассказывают о своем продукте:
«Универсальный язык программирования дает возможность для создания свободно перемещающихся роботов. Они в свою очередь, формируют унифицированные производственные ячейки, из которых, можно построить адаптивную производственную линию. Это такая линия, которая способна перестраиваться под имеющиеся приоритеты и задачи производства. В этом случае у производства не будет «узких мест», которые могут остановить всю линию. Потеря части производственных ячеек приведет к замедлению производства, но не к его остановке. Это дает ряд преимуществ: улучшается управляемость и прогнозируемость процесса производства, в разы повышается надежность, сводится к минимуму инерционность, вырастает гибкость.
RCML можно применить практически во всех отраслях, где используется «ячеистая» структура производства: авиа- и машиностроение, металлообработка, легкая промышленность. Своих партнеров мы видим в лице системных интеграторов, и делаем RCML для них как инструмент, который они смогут применять в своей прикладной области. В качестве наших партнеров могут выступать и производители программируемого промышленного оборудования, ЧПУ-станков и различной «умной» оснастки».

Добавим, что сегодня высокоточные производства, использующие промышленных роботов и системы промышленного интернета вещей, вынуждены платить, в основном, иностранным разработчикам за программное обеспечение (ПО) в среднем 60% стоимости вводимого нового оборудования. Необходимо не только создавать подобное ПО в России, но и изначально делать ставку на создание на его базе единой среды программирования, интеграции, обучения пользователей и других разработчиков.

На фото: Демонстрация проекта RCML с использованием европейского промышленного робота FANUC во время проведения конкурса ("стартап-акселератора") GenerationS, декабрь 2016 года. Источник - Центр компьютерного инжиниринга СПбПУ.

Тэги: 
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ИТ-сфера

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