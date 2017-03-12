В Новосибирске восстановят легендарный советский Ил-14

Опубликовано вс, 12/03/2017 - 12:41 пользователем Tehnoomsk

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По информации ТАСС любители авиации из Новосибирска работают над восстановлением легендарного пассажирского самолета Ил-14. Машину планируется довести до летного состояния в течение 2-3 лет. Также имеются данные, что именно этот Ил-14 использовался для служебных поездок маршала Георгия Жукова в послевоенные годы.

Интересно и то, что реставраторы нацелены именно на полное восстановление машины, чтобы в итоге получить сертификат летной годности и подниматься на ней в воздух. Ил-14 выпускался в 1953-1959 годах в СССР и был одним из наиболее надежных самолетов мира. Кроме пассажирского варианта летало немало транспортных воздушных судов этого типа. Из регулярной пассажирской эксплуатации «Аэрофлота» Ил-14 был официально снят в 1989 году, но при этом некоторые машины продолжали использоваться до 2000-х годов в России. Сегодня в нашей стране сохранились 3 Ил-14 в летном состоянии.

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Ил-14 в пассажирском варианте мог перевозить до 36 человек при максимальной взлетной массе до 18,5 тонн с крейсерской скоростью 345 км/ч. Машина оснащалась 2 двигателями АШ 82Т мощностью по 1950 л.с. каждый. Самолет поставлялся в 28 стран мира.

На фото: один из сохранившихся летных экземпляров Ил-14 любителя авиации Александра Поддубного, Санкт-Петербург. Вверху - общий вид самолета, внизу - приборная панель.

Тэги: 
Новосибирск
Ил-14
СССР
авиация
ретро
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