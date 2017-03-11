В России создается новый авиадвигатель ДДА-120

Опубликовано сб, 11/03/2017 - 12:58 пользователем Tehnoomsk

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Российское предприятие «Двигатели для авиации» из Уфы сообщило о завершении проектирования и начале сборки опытного образца отечественного мультитопливного силового агрегата для малой авиации – ДДА-120 мощностью 120 л.с. Таким образом, в нашей стране появится первый современный авиамотор мощностью менее 200 л.с. – сегодня в этом классе присутствуют только новые двигатели зарубежного производства.

Особенно стоит отметить, что инициатива по созданию ДДА-120 – это частный проект, когда после многолетнего отсутствия интереса к малой авиации со стороны чиновников и практически навязыванию импортной техники, группа специалистов решила создать наш, российский, конкурентоспособный двигатель. Как и в истории с «частным» учебно-тренировочным самолетом СР-10, который удалось довести до летных испытаний без поддержки государства (потом проектом заинтересовалось Минобороны и поддержало его), есть все шансы получить для отрасли качественное и эффективное решение. Достаточно привести экономические выкладки разработчиков: самый дешевый новый импортный двигатель такого типа стоит более 1,2 миллиона рублей – российский аналог выйдет на рынок в ценовой группе от 300 до 500 тысяч рублей!

Что известно о новом двигателе ДДА-120? Он обладает хорошими характеристиками: высокой удельной мощностью и возможностью работы на различных видах топлива (авиационном керосине, дизеле, бензине любого октанового числа и даже на растительном масле). Снаружи ДДА-120 практически ничем не отличается от аналогов, которые широко применяются в малой авиации, например, в вертолетах Robinson R22 и самолетах Cetus 200. Многие отечественные создатели и производители малых воздушных судов проявили интерес к разработке, поступают первые заказы. Сейчас лабораторный однотактовый образец прошел все испытания, и как оценивают сами разработчики, к концу 2017 года можно будет говорить о завершении работы на опытным экземпляром.

Предлагаем вашему вниманию видео от разработчиков:

Тэги: 
новый двигатель
Уфа
ДДА-120
малая авиация
импортозамещение
Разделы: 
Промышленное производство

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