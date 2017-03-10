Комплекс РЭБ Мурманск-БН развернули в Крыму

В российском блоге «Разный Севастополь» опубликовано фото 3 установок комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН» на учениях в Крыму. Сообщается, что они состоят на вооружении центра радиоэлектронной борьбы Черноморского флота РФ.

Комплекс РЭБ «Мурманск-БН» предназначен для радиотехнической разведки и подавления (дезорганизации каналов связи и управления) одновременно. Он обладает уникальной дальностью – 5000 километров (в ходе дальнейшего развития данной темы ее увеличат до 6-8 тысяч километров). Как ранее сообщал телеканал Минобороны РФ «Звезда», «Мурманск» способен работать не только по кораблям вероятного противника, но и по самолетам-разведчикам. Специалисты отмечают, что по целому ряду составляющих, таких как банк данных сигналов, частота работы, скорость сканирования и подавления частот, эта система серьезно вырывается вперед в сравнении с аналогами зарубежных армий.

Чтобы было понятно непосвященному читателю, описываемый комплекс РЭБ может «прощупывать» из Крыма почти всю территорию Турции, восточную часть Средиземного моря, Украину и часть стран Восточной Европы. «Мурманск-БН» в Калининграде радиоэлектронным колпаком накрывает не только всю Европу, но и «тушит» связь любому военному судну в северной и северо-западной части Атлантического океана.

С помощью «Мурманска» можно не просто лишить любой военный корабль связи, но и подавить при необходимости системы управления бортовым вооружением. Комплексное применение такого оружия смертельно опасно для любого военного корабля, поскольку даже нескольких минут отказа может быть достаточно, чтобы сначала распознать частоты работы корабля и оборудования, настроиться и подавить их, а затем нашим самолетам или кораблям можно практически спокойно отработать по цели противокорабельным вооружением…

При этом наши военные подчеркивают, что рассматривают комплекс как инструмент по недопущению обмена информацией между самолетами-разведчиками и кораблями любого вероятного противника в условиях боевых действий.