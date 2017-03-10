В России строятся 3 спецсамолета на базе Ту-214 и 2 на базе Ил-96

На Казанском авиазаводе до конца года будет завершена сборка 2 новых летающих пунктов управления Ту-214ПУ-СБУС, также заказан еще 1 Ту-214 в специальной комплектации (все 3 борта – по заказу Ростеха). Параллельно на Воронежском авиазаводе ведется сборка еще 2 «спецбортов» Ил-96-300ПУ(М1) со сроками сдачи в 2018 и 2019 году соответственно. Данные об этом озвучены на отечественных информационных ресурсах о ВПК.

Ту-214 (вариант самолета Ту-204) производится небольшими партиями в Казани, в основном, по заказу военных и спецслужб. В последние годы предприятие поставило госзаказчикам 2 пункта управления Ту-214ПУ, 2 самолетных узла связи Ту-214СУС, 2 самолета программы «Открытое небо» Ту-214ОН, 2 разведчика Ту-214Р и 5 самолетов-ретрансляторов Ту-214СР.



На фото: самолет комплексной разведки Ту-214Р

Изначально завод делал ставку (в 2000-х годах) на поставки Ту-214 как среднемагистральных ВС для авиакомпаний, но уже в начале 2010-х годов в связи со слабым развитием данного направления как со стороны предприятия, так и коммерческих эксплуатантов, воздушные суда данного типа сменили сферу использования. «Двести четырнадцатый» стал платформой для специальных машин, а также для Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации.

Что касается упомянутых Ил-96-300ПУ(М1) от Воронежского авиазавода, то заказчиком этой версии широкофюзеляжного самолета выступает изначально СЛО «Россия». Обе новые машины, по данным открытых источников, «будут выполнены в вариантах воздушного пункта управления». Добавим, что это именно машины версии Ил-96-300, а первый «девяносто шестой» нового типа, Ил-96-400М, в Воронеже будет готов в 2019 году.



На фото: Ил-96-300ПУ(М1) СЛО "Россия"