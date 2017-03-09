Российские ВКС в 2017 году получат новые Су-35С, Су-34, Су-30СМ, Як-130

Опубликовано чт, 09/03/2017 - 23:07 пользователем Tehnoomsk

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В опубликованных российскими СМИ новостных сообщениях приводятся некоторые детали поставок новых боевых самолетов для наших ВКС на 2017 год. В частности, в этом году будут переданы военным 53 новых серийных машин 4 типов Су-30СМ, Су-34, Су-35С, Як-130.

Так, Воздушно-космические силы России в этом году пополнят 17 многоцелевых самолетов Су-30СМ, 10 сверхманевренных истребителей Су-35С, 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34, 10 учебно-боевых самолетов Як-130. Это только часть намеченного: продолжается работа над проектом ПАК ФА (Т-50) – ожидается ввод новых опытных самолетов для испытаний, разворачивается производство МиГ-35 (глубоко модернизированный МиГ-29), ведутся работы над тяжелым 5-тонным беспилотником «Альтаир» (в этом году на испытания выйдут 2 машины), большой объем выполнят по модернизации самолетов предыдущих поколений. Также стоит отметить развертывание выпуска легкого УТС Як-152 и испытания еще одной тренировочной машины – реактивного СР-10. Важным для всего военного сегмента российского авиастроения остается создание новой серии стратегических бомбардировщиков (Ту-160М2) и проектирование потенциальной замены Ту-95МС (ПАК ДА).

На фото: серийные самолеты Су-35С ВКС России во время переброски в Сирию, 2016 год.

Тэги: 
Су-30СМ
Су-34
Су-35
Як-130
ВКС России
СР-10
Як-152
МиГ-35
ПАК ДА
Ту-160М2
тяжелый БПЛА
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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