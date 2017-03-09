Камфецин - новое противовирусное средство широкого спектра из России

Опубликовано чт, 09/03/2017 - 15:36 пользователем Tehnoomsk

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Используя природные соединения (терпены и терпеноиды), ученые из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН, Новосибирского государственного университета и Научно-исследовательского института гриппа в Санкт-Петербурге, создали камфецин - новый продукт высокой противовирусной активности. Вещество оказалось активным по отношению к штаммам вируса гриппа типа А («свиной» H1N1, «гонконгский» H3N2, «птичий» H5N2) и вируса типа В.

Камфецин был получен как продукт взаимодействия двух доступных соединений камфоры и аминоэтанола. В ходе тестов была установлена эффективность этого соединения, сравнимую с лекарством озельтамивиром (один из двух рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) противогриппозных препаратов). При этом, в отличие от озельтамивира, предполагается, что созданные соединения работают на первых стадиях репликации вируса гриппа — на стадии прикрепления вируса к клетке. В результате проведенных ультраструктурных исследований показано, что основным механизмом противовирусного действия камфецина является ингибирование процесса слияния мембран, что в дальнейшем приводит к торможению вирусного морфогенеза и, как следствие, снижению уровня вирусной репродукции.

Как поясняют разработчики, «несмотря на то, что природные соединения и их производные широко используются для поиска новых антивирусных средств, в том числе и против вируса гриппа, в настоящее время описаны лишь единичные примеры успешного применения терпенов в качестве базовых молекул для разработки таких средств».

Разработка новосибирских ученых еще должна пройти путь до полноценного практического применения как главный компонент нового лекарства. Но уже сейчас очевидно, что у камфецина имеются большие перспективы. На данный момент ведется разработка ингаляционной и интраназальной форм введения нового вещества, и ученые рассчитывают провести первую серию клинических испытаний.

На рисунке: 3D-модель структурной формулы камфецина по данным Ольги Яровой, старшего научного сотрудника Новосибирского института органической химии СО РАН.

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Разделы: 
Медицина

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