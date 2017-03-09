Российский спецназ использует новые автоматы АК-74М3 в Сирии

На распространенном в отечественных СМИ видео ЦСН ФСБ России о действиях наших сил спецопераций в районе Пальмиры (Сирия) показан автомат АК-74М3 – новая модификация «Калашникова». Ранее сообщалось, что эта модель проходит опытную эксплуатацию в войсках как часть «Ратника», новой российской экипировки бойца.

Автомат АК-74М3 по открытым сведениям имеет калибр 5,45 мм и эффективную дальность стрельбы до 1 километра. На нем установлена универсальная планка Пикатинни, которая подходит под крепление современных дневных прицелов, а также коллиматорного прицела «Кречет» и монокуляра ночного видения «Лунь». Автомат изначально оснащен лазерным целеуказателем и подствольным гранатометом ГП-34. Также новый «Калашников» имеет усиленный пламегаситель и новый приклад, прозрачный магазин. Также в ряде источников было заявлено, что для АК-74М3 разработана беспроводная система передачи данных с автомата на монокуляр шлема.