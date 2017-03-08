В России созданы и запускаются в производство портативные тестеры бензина ИРФ-479

Осенью 2017 года начнется серийный выпуск новинки от российских ученых Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН и государственного холдинга «Швабе» (в составе «Ростеха») – «портативных тестеров для оценки качества моторных топлив». Такие устройства с производственным обозначением ИРФ-479А будут продаваться не только организациям, но всем желающим физическим лицам.

Тестер – конструктивно представляет собой спектрорефрактометр АББЕ для так называемой «экспрессной оценки качества моторных топлив». Прибор может точно измерять принятые в топливной отрасли характеристики моторных топлив - показатель преломления, дисперсия, октановое и цетановое числа, высота некоптящего пламени, нагарный фактор, объемная доля ароматических углеводородов и другие показатели.

Как разъясняют создатели ИРФ-479, «для проведения анализа одной пробы на приборах необходимо всего 3-5 капель топлива и около 1 минуты. Такая оперативность обусловлена наличием в составе тестеров специальной идентификационной карты. При этом приборы ни в чем не уступают стационарным установкам в плане надежности получаемых результатов измерений». Преимуществами новинки можно назвать: элементарное отсутствие аналогов, портативность, простоту использования, оперативность, высокую надежность получения данных о топливе, принципиально новый метод измерения. Стоимость одного тестера составит около 18000 рублей.

Кроме портативного ИРФ-479А создан также стационарный ИРФ-479Б. Оба тестера обладают аналогичными техническими характеристиками в плане диапазонов и допустимых погрешностей измерений. Ожидается, что устройства станут эффективным инструментом не только для инспекторов и специалистов контролирующих организаций, но и для обычных автолюбителей, обеспокоенных вопросами качества моторного топлива.