Российские шахтные вентиляторы заменят немецкие

Отечественный производитель - Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» - рассчитывает поставить свои новые разработки на 4 рудника группы компаний АЛРОСА для замены аналогичного немецкого промышленного оборудования, приобретавшегося ранее.

Сообщается, что представителей алмазодобывающей группы компаний заинтересовал ВМЭ ВВ-12, первый российский шахтный вентилятор встречного вращения с диаметром рабочего колеса 1,2 метра. Новинка создана для проветривания тупиковых горных выработок при проходческих работах в шахтах, а также может использоваться как вспомогательное оборудование. Стендовые испытания на предприятии в полной мере подтвердили заявленные аэродинамические характеристики новой машины, и первые ВМЭ ВВ-12 скоро отправятся для тестовой эксплуатации на рудник «Мир».

Как сообщают разработчики, пока на 4 рудниках ГК АЛРОСА установлено около 100 вентиляторов немецкого производства со схожими характеристиками, со сроком эксплуатации - 5 лет. Стоимость одного зарубежного образца в разы выше той, которую предлагает Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром». Особо подчеркивается, что дело не только в цене, но и в качестве – российский производитель создал конкурентоспособный продукт мирового уровня.

На фото: Стендовые испытания вентилятора встречного вращения ВМЭ ВВ-12 с рабочими колесами из алюминиевого сплава.