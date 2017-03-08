Российские шахтные вентиляторы заменят немецкие

Опубликовано ср, 08/03/2017 - 11:44 пользователем Tehnoomsk

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Отечественный производитель - Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» - рассчитывает поставить свои новые разработки на 4 рудника группы компаний АЛРОСА для замены аналогичного немецкого промышленного оборудования, приобретавшегося ранее.

Сообщается, что представителей алмазодобывающей группы компаний заинтересовал ВМЭ ВВ-12, первый российский шахтный вентилятор встречного вращения с диаметром рабочего колеса 1,2 метра. Новинка создана для проветривания тупиковых горных выработок при проходческих работах в шахтах, а также может использоваться как вспомогательное оборудование. Стендовые испытания на предприятии в полной мере подтвердили заявленные аэродинамические характеристики новой машины, и первые ВМЭ ВВ-12 скоро отправятся для тестовой эксплуатации на рудник «Мир».

Как сообщают разработчики, пока на 4 рудниках ГК АЛРОСА установлено около 100 вентиляторов немецкого производства со схожими характеристиками, со сроком эксплуатации - 5 лет. Стоимость одного зарубежного образца в разы выше той, которую предлагает Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром». Особо подчеркивается, что дело не только в цене, но и в качестве – российский производитель создал конкурентоспособный продукт мирового уровня.

На фото: Стендовые испытания вентилятора встречного вращения ВМЭ ВВ-12 с рабочими колесами из алюминиевого сплава.

Тэги: 
ВМЭ ВВ-12
Артёмовский машиностроительный завод
Вентпром
Алроса
импортозамещение
шахтный вентилятор встречного вращения
Разделы: 
Промышленное производство

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