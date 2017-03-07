ПС-90А3М – новая версия двигателя для пассажирского Ил-96-400

Представители завода «Авиадвигатель» (Пермь) сообщили подробности начатого проекта создания экономичной версии двигателя ПС-90А3М для новой серии дальнемагистральных пассажирских самолетов Ил-96-400 Воронежского авиазавода. Двигатель этого типа станет «промежуточным» перед появлением перспективного мощного 35-тонного ПД-35.

В планах двигателестроителей создать двигатель ПС-90А3М, который обеспечит полет пассажирского Ил-96-400 с полезной нагрузкой в 41 тонну на расстояние не менее 9000 километров при максимальной взлетной массе машины от 270 тонн. Такие двигатели на Ил-96 новой серии будут использоваться в прежнем количестве – 4 единицы. При этом по своим экономическим характеристикам самолет получится «на одном уровне» с иностранными широкофюзеляжными аналогами.

Самолетов новой серии в ближайшие годы будет построено 6-10 единиц, а их покупатели в России получат господдержку. За это время будет готов к выпуску новый мощный двигатель ПД-35, и он появится на 2-двигательном широкофюзеляжном пассажирском самолете следующего поколения. Предполагается, что перспективная машина продолжит возрожденную линейку модификаций Ил-96, а ее выпуск также будет налажен на Воронежском авиазаводе (ВАСО).

На фото: Ил-96-300, используемый в СЛО "Россия".