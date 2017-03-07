Кубинские железные дороги заказали еще 225 новых российских вагонов

Опубликовано вт, 07/03/2017 - 09:24 пользователем Tehnoomsk

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Российский производитель «РМ Рейл» после успешного выполнения контракта на поставку на Кубу 363 единиц подвижного состава в 2016 году, заключил новый контракт на изготовление 225 вагонов трех типов в 2017 году. Весь объем будет построен на заводе «Рузхиммаш» в городе Рузаевка (Мордовия, Россия) в ближайшее время.

Согласно новому контракту, до третьего квартала 2017 года будут выпущены и отправлены морским путем заказчику 50 хопперов-сахаровозов, 70 платформ (60 футов) и 105 крытых вагонов. Все 225 новых вагонов имеют колею 1435 мм (стандарт кубинских железных дорог, в РФ - 1520 мм) и оснащены автосцепкой Джаннея. От воздействия тропического климата новый подвижной состав защищает обшивка из коррозионностойкой стали и специализированные лакокрасочные покрытия.

Экспортные поставки российских вагонов выполняются при поддержке отечественных государственных финансовых структур.

На фото: погрузка российских вагонов производства «РМ Рейл» на транспортное судно для доставки на Кубу, 2016 год

Тэги: 
РМ Рейл
Рузхиммаш
Мордовия
Куба
кубинские железные дороги
новые вагоны
хоппер
сахаровоз
экспорт
Разделы: 
Транспорт

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