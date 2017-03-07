Создается новая отечественная система стыковки и сближения космических кораблей

Опубликовано вт, 07/03/2017 - 00:07 пользователем Tehnoomsk

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Как сообщает Интерфакс, в России ведется разработка новой цифровой системы стыковки и сближения для космических кораблей «Курс-МКП». В 2019 году она заменит использующуюся аналоговую «Курс-П» при запусках «Союзов», а затем и кораблей нового поколения.

Система «Курс-МКП» будет работать на расстоянии до 200 километров (вместо 100 километров «Курса-П»), серьезно уменьшится погрешность измерения дальности и скорости. «Курс-МКП» — двухкомпонентная цифровая система для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), пассивная часть которой будет устанавливаться на МКС, а активная — на причаливаемые к ней корабли. Это разработка специалистов АО «НИИ точных приборов» (НИИ ТП) холдинга «Российские космические системы». Аппаратура приспособлена для работы не только в герметичных отсеках МКС, но и в условиях возможной разгерметизации

Ряд российских массовых изданий также предположили, что ускорение работы над новой системой в России связано с тем, что прежний «Курс-П» разработан находящимся на Украине предприятием «Элмис». Но это не так: происходит плановое обновление технологий в связи с необходимостью перехода на современную элементную базу с организацией её производства на территории России.

На фото: космический корабль "Союз МС" стыкуется с МКС, 2016 год

Тэги: 
Курс-П
Курс-МКП
система стыковки и сближения
НИИ ТП
Роскосмос
Союз МС
МКС
Разделы: 
Космическая сфера

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