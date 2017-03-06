Русские бетатроны покоряют мир

Разработанные учеными Томского политехнического университета (ТПУ) приборы для неразрушающего контроля изделий – бетатроны – начали поставлять зарубежным заказчикам. Причем это уже новое поколение таких приборов, обладающих возросшей в 2 раза мощностью, уменьшившихся в размерах с 70 до 30 килограммов и при этом потребляющих прежнее количество энергии.

Бетатрон это не только прибор контроля прочности сварки или литья. Как говорят разработчики, это самые компактные на сегодня ускорители частиц, образующие вторичные рентгеновские лучи. Свойства томских приборов были оценены создателями инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) для проверки крупногабаритных грузов и даже крупнотоннажных грузовиков – нашу технологию используют в таких комплексах в Китае, Малайзии, Сингапуре, Киргизии. Отлично себя показали мобильные ИДК на базе бетатронов во время Олимпиады в Сочи 2014 года.

Новое поколение приборов из Томска уже работает на литейных производствах в Великобритании, Индии и Индонезии, позволяя просвечивать сталь толщиной до 40 см. Эти устройства получили название SEA-7 (Small Size Electron Accelerator, 7 мегаэлектронвольт, МэВ). Добавим, что данная технология позволяет просканировать готовые стальные изделия на наличие трещин и других дефектов, а также детали в процессе их изготовления, что дает возможность еще на стадии производства избежать появления брака.

Мощность излучения бетатрона SEA-7 составляет 10 рентген на метр в минуту, в то время как мощность излучения предыдущей версии российского бетатрона PXB (Portable X-Ray Betatron) в два раза ниже — 5 рентген на метр в минуту. Увеличение мощности влияет на скорость контроля изделий: чем больше мощность излучения аппарата, тем больше единиц продукции он сможет проконтролировать в течение определенного периода. Сегодня наши ученые намерены создать линию бетатронов нового поколения, главным преимуществом которых станет увеличение их характеристик как минимум в 2 раза.

Как сообщают разработчики, в Томске созданы уже «десятки моделей» приборов, при этом ТПУ является еще и «единственным в мире разработчиком и производителем бетатронов»

На фото: один из томских бетатронов