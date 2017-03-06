В Челябинске разрабатывают новую версию дизеля В-31

Опубликовано пн, 06/03/2017 - 06:23 пользователем Tehnoomsk

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В 2018 году Челябинский тракторный завод планирует представить новый глубоко модернизированный дизельный двигатель В-31. Об этом сообщили представители конструкторско-технологического центра ЧТЗ по двигателестроению.

335-сильный В-31 выпускается в Челябинске серийно, и на сайте завода в каталоге продукции предприятия представлены 2 версии – В-31М2 и В-31М4, обозначенные как «двигатели военного назначения (продукция военного назначения - реализуется по гос. контрактам и договорам ВТС)». Базовый вариант этого мотора устанавливается в качестве силовых агрегатов экскаваторов, тракторов (ДЭТ-250), подъемных кранов дизельных генераторных установок и других машин. В-31 весит около 1 тонны, это V-образный, 4-тактный, 12-цилиндровый силовой агрегат с непосредственным впрыском топлива.

Новое поколение В-31, которое создают сейчас на ЧТЗ, будет иметь разные модификации в широком диапазоне мощностей и обладать увеличенным моторесурсом, а также экологическими показателями. Такие двигатели будут использоваться в качестве привода для буровых и дизель-генераторных установок, а также устанавливаться на железнодорожный подвижной состав и катера.

На фото: двигатель В-31М4 производства ЧТЗ

Тэги: 
ЧТЗ
Челябинск
новый двигатель
В-31
дизель
модернизация
Разделы: 
Промышленное производство

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