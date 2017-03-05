Российская компания планирует запустить 2 спутника МКА-Н в 2017 году

Отечественная компания «Даурия» (Dauria Aerospace) сообщила о запланированном на июнь 2017 года запуске 2 небольших спутников в рамках госконтракта. Речь идет об аппаратах типа МКА-Н, предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

Сообщается, что российские МКА-Н относится к классу сверхмалых искусственных спутников Земли (ИСЗ) нового поколения. Аппараты разработаны в 2012-2015 годах и обладают возможностями традиционных "больших" космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Они оборудованы трехосевой системой стабилизации и ориентации, что позволяет с высокой точностью наводить камеру спутника на требуемые цели на поверхности Земли. Система передачи данных действует в Ка-диапазоне радиоволн и обеспечивает скорость передачи до 40 Мбит/с. На борту каждого из аппаратов МКА-Н находится мощная мультиспектральная камера, которая позволяет наблюдать поверхность в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне с разрешением 22 метра. Такая съемка используется для лесного и сельского хозяйства, для нужд МЧС, картографии и т.п. При этом разработчики сообщают, что «размер каждого спутника меньше системного блока домашнего компьютера, а масса около 10 килограммов».

Запуск спутников запланирован так называемым «попутным запуском» - при выводе на орбиту более крупного ИСЗ российской ракетой-носителем в июне 2017 года.

На рисунке: внешний вид российского спутника типа МКА-Н