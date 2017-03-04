Запускается новое производство российской светодиодной техники в Ингушетии

В конце 2017 года заработает новый завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов в Малгобеке (Россия, Ингушетия). Предприятие, строительство которого завершено в 2016 году, недавно включено в состав холдинга «Швабе» государственной корпорации «Ростех».

На сегодняшний день, новый завод находится в стадии пусконаладочных работ оборудования. Представители госкорпорации в течение года планируют также завершить сертификацию продукции, которую будет выпускать новое предприятие (энергосберегающая светодиодная светотехника). Также рассматривается возможность реализации ряда других проектов на новой промышленной площадке на юге России.

Добавим, что благодаря вводу завода в эксплуатацию, появится 700 новых рабочих мест. На предприятии в Малгобеке предполагается выпускать 300 тысяч светодиодных светильников и 400 тысяч филаментных ламп, а также оптических модулей. По данным электронной газеты "Ингушетия", "завод будет ежегодно производить 18 т паст для толстопленочной технологии на общую сумму более 2,1 млрд рублей, что, учитывая общее годовое потребление российского рынка на уровне 50 т, позволит заместить импорт на 40%". Срок окупаемости проекта оценивается в 4-5 лет.