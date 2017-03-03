Российская начинка для турецкой ГЭС

Опубликовано пт, 03/03/2017 - 16:42 пользователем Tehnoomsk

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Отечественный производитель «Силовые машины» активизировал работы на строительстве ГЭС «Кыгы» в Турции, прерванное на период кризисной ситуации в отношениях между странами. Как сообщают представители предприятия, в четвертом квартале 2017 года будут введены в эксплуатацию все 3 российских гидроагрегата новой гидроэлектростанции.

Россия, согласно контракту, производит, поставляет и вводит в строй гидроэлектростанцию «под ключ»: 3 гидротурбины мощностью 46,6 МВт каждая с предтурбинными затворами, 3 генератора аналогичной мощности, все электромеханическое оборудование машинного зала и распределительное устройство. На данный момент успешно завершены операции по установке ротора генератора в кратер второго гидроагрегата станции, а чуть ранее, в феврале 2017 года, аналогичные работы были произведены на первом гидроагрегате.

Параллельно на строительной площадке ведется сборка первого гидрогенератора, второй и третьей гидротурбин. Ввод в эксплуатацию трех гидроагрегатов ГЭС «Кыгы» запланирован российскими специалистами на четвертый квартал 2017 года.

Тэги: 
Силовые машины
ГЭС
Турция
Кыгы
экспорт
гидротурбины
Разделы: 
Промышленное производство

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