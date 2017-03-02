Петербургский тракторный завод: 2348 тракторов Кировец в год!

Опубликовано чт, 02/03/2017 - 15:41 пользователем Tehnoomsk

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Петербургский тракторный завод сообщил о собственном производственном рекорде, установленном в 2016 году : предприятие выпустило 2348 тракторов «Кировец» новых серий, фактически выйдя на уровень сборки около 200 машин ежемесячно. При этом конструкция общей платформы К744 подверглась серьезным доработкам – в нее внесено более 300 конструктивных изменений.

Особо выделяют на заводе создание собственной роботизированной коробки передач Т5, которая с ноября 2016 года уже ставится на серийные русские тракторы. Ранее сообщалось, что коробка передач оснащена новым электронным блоком управления и автоматизации, современной прецизионной пневматической системой включения диапазонов. Принципиально новая система управления «КомандПост» обеспечивает выбор рабочего диапазона и передачи с помощью джойстика-шифтера и нескольких кнопок. При изготовлении новой КПП применяются передовые технологии производства деталей и узлов.

«Петербургский тракторный завод» является дочерним предприятием легендарного Кировского завода в Санкт-Петербурге. Сейчас ПТЗ выпускает семейство тракторов К744 и наращивает поставки российским потребителям техники, используя схемы Росагролизинга.

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На фото: тракторы "Кировец" К744 новых серий в российских хозяйствах

Тэги: 
Кировец К-744
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Разделы: 
Промышленное производство

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